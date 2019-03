Une maison individuelle garantit aux propriétaires de ne pas s'ennuyer. «En fait, l'escalier aurait dû être terminé aujourd'hui», affirme Emil en s'excusant de devoir emprunter les marches inachevées de la cave. «Chaque petite rénovation apporte de la valeur ajoutée. A la banque, ils nous ont dit dès le début : Une maison est une valeur sûre. Les terrains se font de plus en plus rares», développe-t-il ensuite en parlant des finances.

Lorsqu’Emil a repris la maison il y a près de 30 ans, il a racheté la part de ses quatre frères et sœurs en leur versant 80’000 francs chacun et a utilisé pour cela une partie de sa caisse de pension. Aujourd'hui, Emil et Gabriela paient 5000 francs par an en intérêts hypothécaires. «Si on y inclut les frais annexes, on arrive à environ 1200 francs par mois», calcule Emil. «De plus, chaque année, je verse 6000 francs sur un compte bloqué pour amortir ma caisse de pension, qui sont déductibles d'impôts». «Il y a des gens qui n'achètent une maison que pour des raisons fiscales, ajoute Gabriela, mais grâce à ces hypothèques, il n’y a pas de taxation sur les biens». Il s’ensuit une conversation plus détendue sur les taux d'intérêt, les craintes d'une bulle immobilière et la stratégie à adopter pour maintenir l’équilibre entre les taux d’intérêts de la dette et les actifs. «A l'époque, mes parents payaient 9%, mais que se passerait-il si les taux d'intérêts augmentaient à nouveau massivement ?»

Dans dix ans, Gabriela et Emil seront à la retraite. La question de savoir si l'un de leurs enfants reprendra un jour la maison n’est pas encore tranchée. Leur fille pourrait s’imaginer fonder une communauté en colocation. Un mode de vie différent, qui permettrait à la maison de rester dans la famille.