La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Al-Jazeera annonce la mort de quatre de ses journalistes à Gaza

Keystone-SDA

La chaîne télévisée Al Jazeera a annoncé que quatre de ses journalistes, deux correspondants et deux cameramen, ont été tués dans une frappe israélienne "ciblée" sur leur tente à Gaza dimanche. L'un d'entre eux était un "terroriste", a affirmé l'armée israélienne.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) « Le journaliste d’Al Jazeera Anas al-Sharif a été tué avec trois collègues dans ce qui semble être une attaque ciblée israélienne, a déclaré le directeur de l’hôpital al-Shifa à Gaza-ville », a rapporté la chaîne basée au Qatar. Selon Al Jazeera, « al-Sharif, 28 ans, a été tué dimanche après qu’une tente utilisée par les journalistes devant la principale entrée de l’hôpital a été frappée ».

« Le correspondant d’Al Jazeera Mohammed Qreiqeh et les cameramen Ibrahim Zaher et Mohammed Noufal font partie des victimes », a-t-elle ajouté. Anas al-Sharif était l’un des visages les plus connus parmi les correspondants couvrant au quotidien la guerre à Gaza.

« Chef d’une cellule terroriste »

L’armée israélienne a confirmé l’avoir ciblé: il « était le chef d’une cellule terroriste au sein de l’organisation terroriste Hamas et était responsable de la préparation d’attaques de roquettes contre des civils israéliens et les troupes » israéliennes, a-t-elle affirmé sur le réseau social Telegram.

Israël avait déjà décidé en mai 2024 d’interdire la diffusion de la chaîne télévisée qatarie dans le pays et d’y fermer ses bureaux, résultat d’un conflit de longue date entre le média et le gouvernement israélien, qui s’est aggravé pendant la guerre en cours dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne a accusé à plusieurs reprises les journalistes de cette chaîne téléviseé d’être des « agents terroristes » à Gaza affiliés au Hamas, le mouvement islamiste auteur de l’une attaque du 7 octobre 2023 en Israël qui a déclenché la guerre.

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé dimanche avoir donné l’ordre à l’armée d’autoriser un plus grand nombre de journalistes de la presse internationale à travailler sous son contrôle dans la bande de Gaza.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
4 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision