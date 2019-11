A Londres, le Suisse Alain Schibl n’est pas connu seulement comme entrepreneur à succès. On lui doit aussi la création d’une école de football aujourd’hui fréquentée par plus de mille jeunes.

A Londres, les passionnés de football (et ils ne manquent pas!) connaissent bien le Suisse Alain Schibl: il a non seulement lui aussi un passé de joueur au sein de l’équipe de Lausanne, mais il est surtout à l’origine de la Sporting DuetLien externe, l’une des écoles de football les plus connues et les plus appréciées de la capitale britannique.

Une institution qui s'est toujours distinguée par la préparation de ses entraîneurs et l'attention portée à l'enseignement (en plus des rudiments du jeu), ainsi qu’à l'éthique du sport, au multiculturalisme et au respect des règles.

Grâce à la collaboration avec une ancienne star d'Arsenal, le Français Robert Pires, l'école fondée par le Suisse Alain Schibl compte désormais plus de 1000 élèves, se confirmant ainsi (avec plusieurs de ses propres équipes jouant les championnats de jeunes) comme l'une des écoles les plus grandes et des plus appréciées dans la région de Londres.

Au FC Padoue

Aujourd'hui, Alain Schibl est avant tout un entrepreneur suisse bien connu à Londres, avec des bureaux dans la région de Green Park, qui a créé un fonds d'investissement et a des intérêts financiers dans divers domaines tels que le recyclage, la logistique, l'immobilier, l'alimentation et la mode. Mais il reste avant tout un grand fan de football, au point de suivre de près son école en se rendant sur le terrain et d’être entré également, sur le conseil de quelques amis, dans le conseil d’administration d’une équipe italienne historique, le FC Padoue, actuellement en tête du classement de la série C italienne.

Nous avons rencontré Alain Schibl à Londres pour qu'il nous parle de son école de football et sur «sa» Suisse vue d'outre-Manche.

Neuer Inhalt Horizontal Line