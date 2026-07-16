Alarme chimique: un centre commercial évacué à Villars-sur-Glâne

Keystone-SDA

Partager

Un centre commercial de Villars-sur-Glâne (FR) a été évacué jeudi matin après le déclenchement d'une alarme chimique. Le secteur a été bouclé pendant environ deux heures, mais le centre a rouvert ses portes et aucun blessé n'est à déplorer.

1 minute

(Keystone-ATS) La police cantonale fribourgeoise a été alertée jeudi vers 08h30 pour le déclenchement d’une alarme chimique au Cormanon Centre, indique-t-elle dans un communiqué. Un important dispositif comprenant les pompiers du bataillon Sarine, des spécialistes du Groupe de mesures de Fribourg et la police cantonale a été déployé.

Les spécialistes ont constaté des émanations chlorhydrique provenant d’un local technique situé au niveau du parking souterrain du complexe. L’acide chlorhydrique est un produit inflammable, corrosif pour les matériaux et suffocant pour les voies respiratoires.

Le complexe a alors été évacué de manière préventive et dans le calme.

Après avoir été fermé pendant moins de deux heures, le site est à nouveau accessible, à l’exception du parking, fermé pour une durée indéterminée, et où des mesures de ventilation se poursuivent.

La population n’a pas été mise en danger et aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête est en cours afin de clarifier les circonstances exactes de l’incident.