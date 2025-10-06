La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Albanie : un juge abattu dans un tribunal à Tirana

Keystone-SDA

Un juge de la cour d'appel de Tirana a été abattu lundi en pleine salle d'audience par un homme qui comparaissait devant lui, rapidement arrêté, a annoncé la police albanaise dans un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Astrit Kalaja était en train de présider l’audience lorsque cet homme a sorti une arme et lui a titré dessus. Transporté en urgence à l’hôpital, le juge a succombé à ses blessures sur le chemin, a précisé la police.

Un père et son fils, qui étaient partie au procès, ont également été touchés, et emmenés à l’hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger.

Selon la presse locale, le tireur – qui comparaissait pour une question de droits de propriété sur un terrain – aurait déclaré qu’il «était en train de perdre» et que c’est pour cela qu’il a tiré sur le juge.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
11 J'aime
55 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
11 J'aime
13 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision