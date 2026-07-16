Algérie: au moins 11 morts dans l’incendie d’un orphelinat

Keystone-SDA

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Au moins 11 personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées dans un incendie, toujours en cours, dans un orphelinat de la banlieue d'Alger, a annoncé jeudi la protection civile algérienne, sans préciser l'âge des victimes.

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(Keystone-ATS) «Les services de la protection civile poursuivent les opérations d’extinction de l’incendie qui s’est déclaré à la Fondation de l’enfance assistée, située dans la commune de Mohammadia», indique l’organisme dans un communiqué. «Le bilan provisoire des pertes humaines est de 11 décès.»