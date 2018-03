Dessiné par le «Alinghi Design Team» sous la direction de Grant Simmer (coordinateur du Design Team) et Rolf Vrolijk (architecte principal), SUI 75 est le fruit d'un très grand travail d'équipe. Douze designers ont été impliqués dans sa construction. L'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a également joué un rôle important, plusieurs de ses chercheurs ayant participé à sa mise au point. Enfin, les marins du Team Alinghi ont été consultés, et leur expérience prise en compte pour dessiner un voilier rapide et ergonomique.

Alinghi SUI 75 à l'eau en Nouvelle-Zélande 26. juillet 2002 - 14:06 Construit en Suisse, le second voilier de la génération 2002 du Team Alinghi mouille désormais au large d'Aukland. Il entre en course début octobre. Le second voilier du Team Alinghi, qui prendra part à la prochaine Coupe de l'America, a été mis à l'eau pour la première fois dans le golfe de Hauraki, au large d'Auckland. Avec l'EPFL Dessiné par le «Alinghi Design Team» sous la direction de Grant Simmer (coordinateur du Design Team) et Rolf Vrolijk (architecte principal), SUI 75 est le fruit d'un très grand travail d'équipe. Douze designers ont été impliqués dans sa construction. L'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a également joué un rôle important, plusieurs de ses chercheurs ayant participé à sa mise au point. Enfin, les marins du Team Alinghi ont été consultés, et leur expérience prise en compte pour dessiner un voilier rapide et ergonomique. 18 000 heures de travail Deuxième voilier de la génération 2002 du Team Alinghi, SUI 75 a été construit en Suisse, à Corsier sur Vevey, par le chantier naval Decision SA. Sa conception a mobilisé 30 constructeurs et a totalisé 18 000 heures de travail. Le voilier a été transporté à Auckland par camion (jusqu'à Bâle), péniche (Rotterdam) puis cargo (Auckland). Il participera à la Coupe Louis Vuitton dès le 1er octobre 2002. swissinfo avec les agences