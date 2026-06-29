Allemagne: 6 morts lors d’une fusillade, tragédie familiale évoquée

Keystone-SDA

Partager

Une fusillade lundi après-midi à Stade, dans le nord de l'Allemagne, a fait six morts adultes et un blessé, a annoncé un porte-parole de la police locale à l'AFP, évoquant une "tragédie familiale au sens large" du terme, après l'arrestation du tireur.

4 minutes

(Keystone-ATS) «Il ne s’agit pas ici d’un féminicide ni rien de ce genre», a ajouté le porte-parole, évoquant, sans plus le préciser, un lien avec «le centre d’aide aux jeunes» où la fusillade a eu lieu, et qui abrite aussi un lieu d’accueil pour mères et enfants.Alors que la police avait rapidement annoncé l’arrestation de deux suspects, elle a par la suite indiqué que «le suspect principal a été arrêté». «Deux autres (personnes) font l’objet de mesures policières» car une éventuelle «participation au crime fait l’objet d’investigations», indique un communiqué diffusé en fin d’après-midi.

Selon un porte-parole de la police interrogé par l’AFP, le tireur présumé a été arrêté en compagnie d’une femme. Il n’a rien dit de la troisième personne.

Il n’a pas souhaité apporter plus de précisions, notamment sur le motif précis du crime. Une conférence de presse des autorités est attendue vers 17H30 GMT (19H30 locale).

La personne blessée est dans un état «stable», a précisé le porte-parole à l’AFP, qui indique en outre que tous les morts sont des adultes, et que les victimes sont des deux sexes.

Selon un communiqué des policiers, il n’existe plus aucun «danger pour la population».

Des plots numérotés de couleur jaune ont été placés dans la rue aux abords des lieux du crime, pour marquer l’emplacement des indices retrouvés. Des agents de la police scientifiques, en combinaisons blanches, se sont également rendus sur place.

«Dans le cadre des opérations de recherche et d’intervention mises en place, deux personnes, suspectées d’être impliquées dans les faits, dont le tireur présumé, ont pu être arrêtées», ont annoncé les forces de l’ordre.

Arrestation filmée

Le site du quotidien le plus lu d’Allemagne, Bild, a diffusé une vidéo présentée comme étant celle de l’arrestation de deux personnes.

On y voit une voiture, un pneu arrière crevé, forcée à l’arrêt par un déploiement massif de forces de l’ordre. Des policiers à pied interviennent, tandis qu’un barrage policier est visible en bout de route.

Mis en joue, le conducteur sort de la voiture et se couche sur la route avant d’être maîtrisé par les agents. Une autre personne est allongée dans l’herbe du bas-côté.

Plus tôt, un représentant de la mairie avait déclaré qu’un jardin d’enfants et une école étaient situés dans ce même quartier de Stade, et que ces sites n’avaient pas été visés.

«Nous sommes heureux que nos collaborateurs, les enfants du jardin d’enfants et de l’école primaire aillent bien, et je remercie les policières et policiers pour leur intervention», a affirmé dans un communiqué l’élu, Carsten Brokelmann, au nom de l’administration de la ville.

En début d’après-midi, la police avait annoncé «une importante opération de police en cours» dans le centre-ville de Stade, au niveau de la Dankersstrasse, avant d’annoncer que plusieurs personnes avaient été tuées.

Fusillades et attaques

L’Allemagne a connu plusieurs fusillades mortelles ces dernières années.

En mars 2023, un homme de 35 ans, ancien membre des Témoins de Jéhovah, a tué six personnes dans son ancienne communauté à Hambourg en Allemagne, avec qui il était en conflit, avant de se donner la mort.

En février 2020, un extrémiste de droite a tué neuf personnes dans la ville de Hanau, au centre du pays.

Le pays a également été endeuillé par de nombreuses attaques à la voiture-bélier ou au couteau, certaines motivées politiquement, qu’il s’agisse d’extrémisme de droite ou de jihadisme.

L’auteur saoudien de l’attaque à la voiture-bélier contre le marché de Noël de Magdebourg, qui avait fait 6 morts et plus de 300 blessés fin 2024, a été condamné la semaine dernière à la réclusion criminelle à perpétuité. Ses motivations étaient islamophobes et nourries par des idées liées à l’extrême-droite.