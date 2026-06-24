Allemagne: le trafic ferroviaire paralysé à cause d’une panne

Keystone-SDA

Partager

Les trains commençaient à repartir dans la nuit de mardi à mercredi en Allemagne, après une panne des systèmes ferroviaires de radiocommunication qui a paralysé le trafic, a indiqué la Deutsche Bahn. La Suisse n'a pas été impactée par les perturbations.

2 minutes

(Keystone-ATS) Tous les trains du pays ont été «immobilisés en gare» mardi soir à cause de ce problème technique, selon l’opérateur national allemand des chemins de fer. Il a ensuite indiqué sur son site en ligne que l’incident avait été «résolu» et que le service reprenait, prévenant néanmoins les voyageurs de s’attendre à des perturbations.

Après des décennies de sous-investissement, menant à la chute de la ponctualité des trains, l’Allemagne tente de moderniser rapidement son réseau ferroviaire vétuste à l’aide d’investissements publics massifs.

La panne a touché tous les trains – municipaux, régionaux ou longue distance – de la Deutsche Bahn, a indiqué la régie des transports publics de Berlin sur le réseau social X.

Dans le nord, les trains de la compagnie ferroviaire régionale privée Metropol étaient également «complètement à l’arrêt», en raison d’une «panne à grande échelle» de la radio ferroviaire, selon le site de l’entreprise. La compagnie exploite des lignes régionales autour de Hambourg, Brême et Hanovre, avec plus de 120’000 passagers par jour d’après son site en ligne.

Metronom avait conseillé à ses clients «de ne plus entreprendre de voyage en train» mardi ou de chercher des moyens de transport alternatifs.

Le trafic ferroviaire suisse n’a pas été touché par les perturbations en Allemagne, a indiqué un porte-parole des Chemins de fer fédéraux (CFF) à l’agence de presse Keystone-ATS. Seul un train a subi un retard, a-t-il ajouté.