La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Allemagne: remontée du moral des investisseurs

Keystone-SDA

Le moral des investisseurs allemands s'est légèrement redressé en septembre. Une évolution qui reflète un optimisme prudent avant un "automne des réformes" promis par le gouvernement pour relancer l'économie en panne, selon le baromètre de l'institut ZEW publié mardi.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Cet indicateur mensuel mesurant les attentes pour l’économie allemande s’établit à 37,3 points, en hausse de 2,6 points par rapport au mois précédent, sans toutefois effacer le plongeon de près de 20 points en août à cause des droits de douane américains. En revanche, l’évaluation de la situation actuelle continue de se détériorer, avec un indice à -76,4 points, soit 7,8 points de moins qu’en août.

Cet optimisme prudent des milieux financiers s’explique par les risques qui «demeurent importants, en raison de l’incertitude autour de la politique douanière américaine et de l’+automne des réformes+» que s’apprête à lancer le gouvernement allemand, commente Achim Wambach, président du ZEW.

Une majorité d’Allemands doute que le gouvernement de coalition du conservateur Friedrich Merz améliore le système social ou stimule l’économie, selon un sondage publié début septembre par la chaîne publique ZDF.

Malgré ce scepticisme sur le plan intérieur, les perspectives s’améliorent notamment pour les secteurs tournés vers l’export, qui avaient subi un net recul en août, note le ZEW. L’automobile, la chimie et la pharmacie, ainsi que la production métallurgique, enregistrent des signes de reprise même si leurs indices restent encore dans le rouge.

Pour soutenir les industries sidérurgiques et de l’automobile en difficulté, Friedrich Merz prévoit d’organiser prochainement un «sommet de l’acier» à Berlin avec producteurs et représentants de salariés. Il souhaite maintenir durablement la production d’acier en Allemagne, menacée par les droits de douane américains et la concurrence chinoise.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
10 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision