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Allemand à l’école: les députés en faveur d’une immersion précoce

Keystone-SDA

Les élèves vaudois pourraient être immergés dans la langue de Goethe dès l'école enfantine afin de favoriser un meilleur apprentissage de l'allemand sur le long terme. Les députés du Grand conseil ont accepté à l'unanimité un postulat déposé par le Vert'libéral David Vogel.

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(Keystone-ATS) L’élu propose de s’inspirer du canton de Neuchâtel qui, bien que monolingue à l’instar du canton de Vaud, a lancé un projet d’immersion précoce et permet à certains élèves de bénéficier d’un enseignement en allemand à 50% dès l’entrée à l’école.

Le postulat vaudois propose pour sa part un «enseignement immersif pour un total de 20% à 30% de la grille horaire» dès l’école enfantine. Il s’agirait par exemple d’enseigner certaines branches comme la gym, les maths ou le dessin directement en allemand. L’expérimentation de la mesure ne concernerait toutefois que les établissements intéressés.

«Mon projet consiste d’une part à améliorer le niveau d’allemand des élèves, mais c’est également une question de cohésion nationale», a souligné David Vogel.

Soutenu par l’ensemble de la commission et par le Conseil d’Etat, l’objet n’a guère suscité de discussions en plénum. Le postulat a été accepté à l’unanimité lors d’un vote à main levée et sera transmis au Conseil d’Etat.

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