La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Allemande: chute des commandes industrielles en juillet

Keystone-SDA

Les commandes industrielles en Allemagne ont reculé de 2,9% en juillet sur un mois, effaçant les espoirs d'un redressement rapide de la première économie européenne, selon des données officielles publiées vendredi.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Cette semaine déjà, plusieurs instituts économiques avaient revu leurs prévisions de croissance du PIB à la baisse, et n’attendent plus qu’une expansion anémique en 2025.

Même en excluant les très volatils grands contrats, la progression des commandes industrielles reste limitée (+0,7%), a précisé l’office fédéral de statistiques Destatis.

Les analystes sondés par FactSet attendaient un rebond de 0,7% pour l’ensemble des commandes.

Sur la période mai-juillet, les commandes sont ressorties quasi stables mais reculent de 1,3% sans les grands contrats.

Destatis a par ailleurs corrigé les chiffres de juin – baisse de 0,2% au lieu de – 1% initialement – en raison de données tardives communiquées par un constructeur automobile.

Il s’agit du troisième mois consécutif de baisse, une séquence qui témoigne encore un peu plus de la morosité économique du pays qui sort de deux années de récession.

Après un printemps qui avait laissé espérer une embellie, à la faveur d’un changement de gouvernement, c’est le «retour en arrière», relève Jens-Oliver Niklasch, économiste de la banque LBBW.

L’effet de la politique douanière américaine n’explique pas tout, selon lui, car les commandes en provenance de la zone euro ont également nettement reculé.

«On peine à voir d’où pourrait venir un nouvel élan durable», a-t-il conclu.

La ministre de l’Économie et de l’Energie, Katharina Reiche, a sonné l’alarme: » Il ne faut plus de signaux supplémentaires pour comprendre que nous devons agir», déclare-t-elle dans un communiqué séparé.

«Notre politique doit être résolument tournée vers la compétitivité – coûts de l’énergie, charges, bureaucratie -, en Allemagne comme en Europe», car il en va, dit elle, «des emplois et du maintien de nos sites industriels».

Le chancelier Friedrich Merz, qui a fait du redressement économique une priorité, voit ainsi ses ambitions contrariées. Il a donc annoncé mercredi l’organisation de réunions avec les industriels de l’automobile et de la sidérurgie pour tenter de trouver une parade.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision