Allié, le camp bourgeois veut progresser en ville de Fribourg

Keystone-SDA

Les partis de l'Entente fribourgeoise ont présenté vendredi leurs candidats à l'élection au Conseil communal de Fribourg le 8 mars. La liste d’union comprend deux centristes, Simon Murith et Isabelle Sob, deux libéraux-radicaux, Océane Gex et David Krienbühl, et un UDC, le député David Papaux.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’Entente fribourgeoise met en avant quatre axes de campagne: renforcer le vivre-ensemble, maîtriser les finances publiques, soutenir l’économie de proximité et équilibrer la politique de la mobilité. Elle compte pour l’heure un seul membre dans l’exécutif, le centriste et vice-syndic Laurent Dietrich, qui ne se représente pas.

Il y a cinq ans, le PLR n’avait pas pu maintenir son siège. Le Conseil communal réunit depuis lors quatre membres sur cinq issus de la gauche. Le syndic Thierry Steiert (PS) ne se représente pas non plus, alors qu’Elias Moussa (PS), Mirjam Ballmer (Les Vert-e-s) et Pierre-Olivier Nobs (Centre Gauche) sollicitent un nouveau mandat.

Une première

L’alliance du Centre, du PLR et de l’UDC sur une même liste, inédite dans la cité des Zaehringen, pourrait permettre à ces derniers d’approcher les 35% des suffrages et de s’octroyer de la sorte à nouveau deux sièges. L’élection du 8 mars se tient avec le système proportionnel, qui attribue les sièges selon la force des partis.

Au-delà, l’Entente fribourgeoise de centre-droit entend bien capitaliser sur le succès de la votation pour la première heure de parking gratuite, gagnée à 57,7% le 9 juin 2024, dans une ville pourtant acquise à la gauche. Au sein de celle-ci, PS et Vert-e-s ne sont pas alliés, mais proposent deux listes «complémentaires».