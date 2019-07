Un corps calciné retrouvé fin juin dans un pré à Soultz-sous-forêts en Alscace est celui d'un bijoutier allemand. La police allemande a interpellé un homme soupçonné d'être l'auteur du meurtre.

Le cadavre avait été découvert le 22 juin dans cette commune du parc régional des Vosges du Nord et une enquête avait été ouverte par le parquet de Strasbourg pour déterminer les causes de la mort. La victime est un Allemand de 57 ans, dont la disparition avait été signalée et dont l'identité a été confirmée vendredi par des analyses ADN, ont indiqué, dans un communiqué commun, le parquet de Karlsruhe et la police allemande.

Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Strasbourg, a indiqué à l'AFP le parquet. Un homme de 36 ans, suspecté d'être l'auteur du meurtre, a été interpellé en Allemagne, ont indiqué les autorités allemandes.

"Le suspect et la victime de 57 ans travaillaient tous les deux dans le secteur de la bijouterie et entretenaient des relations d'affaires", précise leur communiqué, ajoutant que pour l'heure, le suspect, placé en détention provisoire, a gardé le silence.

Neuer Inhalt Horizontal Line