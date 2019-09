Le corps d'un homme de 32 ans, tué par une arme à feu, a été découvert sur la voie publique, dans la nuit de samedi à dimanche, à Illzach (Haut-Rhin), a-t-on appris de sources concordantes. La victime a été découverte au pied d'un immeuble par un passant qui a prévenu les secours.

Les pompiers sont intervenus vers 05h00 et la victime, en arrêt cardio-respiratoire, "a été déclarée décédée par le médecin du Smur" quarante minutes après sa prise en charge, a indiqué à l'AFP le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) du Haut-Rhin. L'homme, connu des services de la police et de la gendarmerie, aurait été tué par un tir unique d'arme à feu, selon une source proche de l'enquête. L'enquête a été confiée pour l'instant à la gendarmerie.

Illzach est une commune d'environ 15'000 habitants située dans l'agglomération de Mulhouse.

Neuer Inhalt Horizontal Line