Altercation et coups de feu tirés avec un pistolet d’alarme à Berne

Keystone-SDA

Des coups de feu ont été tirés avec un pistolet d'alarme lors d'une altercation dans la nuit de vendredi à samedi en ville de Berne. Personne n'a été blessé directement, mais une personne présumée impliquée dans l'incident a été blessée par un autre objet.

1 minute

(Keystone-ATS) La police cantonale bernoise a reçu peu après 03h25 que des coups de feu avaient été entendus à la Schlossstrasse, dans l’oust de la ville fédérale, indique-t-elle samedi dans un communiqué. Arrivés sur place, les policiers n’ont trouvé personne.

Un peu plus tard, la police a été informée qu’un homme blessé recevait des soins. Selon les informations dont dispose la police, une altercation avait éclaté devant un immeuble d’habitation de la Scholssstrasse entre la victime et un autre homme. Des coups de feu ont été tirés durant cette rixe, sans que personne ne soit touché.

Un des hommes soupçonnés d’avoir participé à l’altercation a été blessé avec un objet. Un autre participant présumé à la rixe a été arrêté samedi matin et emmené au poste pour un complément d’enquête.