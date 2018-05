Ce contenu a été publié le 31 mai 2018 13:24 31. mai 2018 - 13:24

Chacune des 522 vignettes de l'album Tschutti Heftli est une oeuvre d'art en miniature.

(Vignettes de football)

Plus de 500 petites œuvres d'art rassemblées en 84 pages: c'est ce qu'offre le Tschutti Heftli, la version suisse de l'album de vignettes de la Coupe du Monde de football. Né à l'occasion des Championnats d'Europe 2008, il en est cette année à sa 6e édition et compte un nombre croissant de collectionneurs en Allemagne, Autriche, Suisse et Angleterre.

Les joueurs de l'équipe nationale espagnole ressemblent à des personnages sortis du Don Quichotte de la Manche de Cervantes. Avec un chapeau à large bord sur la tête et une fraise (collerette des 16e et 17e siècles) autour du cou.

Les portraits sont l'œuvre de l'artiste Peter BrämLien externe, réalisés avec la technique du graffiti. Le graphiste bâlois Stevie Fiedler a en revanche choisi un style archaïque et minimaliste pour dessiner les joueurs de l'équipe nationale suisse. S’inspirant des lignes blanches de la surface de jeu, il les a utilisées pour dessiner les Lichtsteiner, Seferovic, Shaqiri et autre Lang sur la pelouse d’un terrain de football.

Les 32 équipes sont illustrées avec 32 techniques différentes. «Il ne s'agit pas d'une collection de têtes, mais d'œuvres d'art», explique Silvan Glanzmann, président de l'association Tschutti HeftliLien externe, qui édite l'album de vignettes fabriqué en Suisse.

Alternative à Panini

Le Tschutti Heftli est sorti pour la première fois en 2008, l'année des Championnats d'Europe joués en Suisse et en Autriche. Il en est désormais à sa sixième édition. Le titre vient du mot suisse allemand «tschutta» (jouer au football) et «heftli» (petit cahier).

«Il a été créé pour offrir aux fans de football une alternative à l'album commercial de Panini», explique Silvan Glanzmann.

En dix ans, le Tschutti Heftli a connu une popularité croissante en Suisse, en Autriche, en Allemagne et en Angleterre. Cette année, 7,5 millions de cartes ont été imprimées et peuvent être achetées dans plus de 60 points de vente en Suisse ou en ligne.

522 œuvres d’art en miniature

«Celui qui veut connaître le poids ou la taille de Ronaldo doit continuer à collectionner les figurines Panini, poursuit le président de l'association. Nous nous concentrons sur l'aspect artistique.»

En fait, chacune des 522 vignettes est une œuvre d'art miniature qui compose l'album de 84 pages; un cahier qui, au fil des jours, se transforme en une mosaïque de techniques et de styles picturaux du monde entier.

«Plus de 500 illustrateurs d'une trentaine de pays ont participé au concours visant à définir les artistes qui allaient attirer les joueurs des 32 équipes nationales. Leur tâche consistait à présenter le portrait de Maradona», explique Silvan Glanzmann.

Au total, 32 artistes ont réussi à remporter une double page. Parmi eux: José Sala (Italie), Lyubov Nesterenko (Russie), Ade Milhad (Indonésie), Raed Khalil (Syrie), Alejandro Ortiz (Colombie) et Aryan Vandi (Iran).

Ils ont été sélectionnés par un jury international, dont faisaient notamment partie Nadeschda Tolokonnikowa, activiste membre du groupe de punk rock russe «Pussy Riot», Alexis Lalas, l'ancien défenseur de football des Etats-Unis et le dessinateur autrichien Nicolas Mahler.

Football et droits de l’homme

En plus d’allier la passion pour le football et l'art, le Tschutti Heftli poursuit également un but philanthropique. Pour chaque paquet de cartes vendu, 10 centimes seront reversés à l'organisation non gouvernementale Terres des Hommes SuisseLien externe.

«Grâce à cette collaboration, qui a débuté en 2014, nous avons l'occasion de sensibiliser les gens aux questions liées au ballon, explique Silvan Glanzmann. A l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil, nous avions souligné le problème de ces méga événements sportifs pour la population locale. Pour la Coupe du monde en Russie, nous avons plutôt mis l'accent sur le respect des droits de l'homme».



(Traduction de l'italien: Olivier Pauchard)

