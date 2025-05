Alzheimer: premier test sanguin de dépistage validé aux Etats-Unis

Keystone-SDA

Les Etats-Unis ont donné leur feu vert vendredi au premier test sanguin de dépistage de la maladie d'Alzheimer. Ce dispositif pourrait permettre aux patients de prendre plus tôt des médicaments ralentissant la progression de cette maladie neurodégénérative.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le test, mis au point par Fujirebio Diagnostics, mesure le ratio de deux protéines présentes dans le sang. Ce ratio est corrélé à la présence de plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau, caractéristiques de la maladie d’Alzheimer, qui jusqu’ici n’étaient détectables que par des scans du cerveau ou l’analyse du liquide céphalo-rachidien.

« La maladie d’Alzheimer touche trop de personnes, plus que le cancer du sein et le cancer de la prostate réunis », a déclaré Marty Makary, de la Food and Drug Administration (FDA), l’agence de santé américaine.

« Sachant que 10% des gens âgés de 65 ans et plus sont atteints de la maladie d’Alzheimer et que ce nombre devrait doubler d’ici à 2050, j’espère que de nouveaux produits médicaux tels que celui-ci aideront les patients ».

Deux traitements

Il existe actuellement deux traitements approuvés de l’Alzheimer, les lecanemab et donanemab, qui ciblent la plaque amyloïde et ralentissent modestement le déclin cognitif. Elles ne permettent pas la guérison.

Les partisans de ces traitements, dont de nombreux neurologues, avancent qu’ils peuvent offrir aux malades quelques mois supplémentaires d’indépendance et qu’ils devraient être plus efficaces plus ils sont pris tôt.

Lors d’essais cliniques, le test sanguin a produit des résultats largement similaires à ceux des scans du cerveau obtenus par la technique de la tomographie par émission de positons (PET scan) et l’analyse du liquide céphalo-rachidien.

« L’autorisation accordée aujourd’hui est une étape importante pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, car elle le rend plus facile et potentiellement plus accessible aux patients américains à un stade précoce de la maladie », a commenté Michelle Tarver, du Center for Devices and Radiological Health (centre des dispositifs et de la santé radiologique) de la FDA.

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de démence. Elle s’aggrave avec le temps, privant progressivement les personnes atteintes de leurs souvenirs et de leur indépendance.