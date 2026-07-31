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Amazon triomphe en Bourse après ses résultats, Apple trébuche

Keystone-SDA

Le géant technologique américain Amazon s'envolait de plus de 13% à l'ouverture de la Bourse de New York vendredi, au lendemain de la publication de résultats qui ont enthousiasmé le marché, en particulier grâce à la croissance de l'informatique à distance (cloud).

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1 minute

(Keystone-ATS) Autre poids lourd de la place américaine, Apple chutait lui de plus de 9%, sanctionné pour ses prévisions jugées trop timides. Sa capitalisation s’éloignait franchement du seuil de 5000 milliards de dollars atteint pour la première fois en début de semaine.

En revanche, le géant technologique Amazon (+13,40% à 267,05 dollars) était propulsé après avoir présenté la veille des résultats trimestriels qui ont séduit les investisseurs, en particulier grâce à la croissance de l’informatique à distance (cloud), ravivant l’enthousiasme autour de l’IA.

Malgré des dépenses toujours colossales pour développer cette technologie, «on observe sur le marché une certaine forme de confiance dans le fait que ces entreprises maîtrisent leur situation (…) et qu’elles ont un plan pour ces dépenses d’investissement», souligne Alonso Munoz, directeur des investissements chez Hamilton Capital Partners.

Amazon entraînait dans son sillage d’autres géants du secteur comme Alphabet (+2,78%) ou Nvidia (+1,18%).

Même Meta (Facebook, Instagram), sanctionné la veille pour sa rentabilité affaiblie par des dépenses massives dans l’IA, reprenait des couleurs (+1,51%).

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