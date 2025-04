Ambassadeur de La Garenne, le loup Tilas est mort

Keystone-SDA

Tilas, l'emblématique loup du parc animalier de La Garenne (VD), est mort samedi dernier à l'âge de douze ans. Il souffrait d'une insuffisance rénale et son état s'est brutalement dégradé.

1 minute

(Keystone-ATS) Relayée par le journal La Côte, la nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux par le parc situé à Le Vaud. Né le 6 avril 2013 au sein du parc, Tilas a partagé sa vie avec sa soeur Tima, qui est morte début 2024.

« Avec la disparition de Tilas, c’est une page importante de l’histoire de La Garenne qui se tourne (…) Tilas a touché le coeur de nombreux visiteurs, petits et grands, et a inspiré des artistes, des photographes et des amoureux du vivant », écrit le parc animalier.

La Garenne précise que son histoire avec les loups se poursuit. Depuis décembre dernier, deux jeunes louves, River et Rhea, ont rejoint le parc.