AMD dévoile de nouvelles puces d’IA

Keystone-SDA

3 minutes

(Keystone-ATS) Le fabricant de puces électroniques taïwanais AMD a annoncé lundi de nouvelles puces d’intelligence artificielle (IA) visant tous les domaines, des centres de données aux ordinateurs portables avancés. La nouvelle fame doit concurrencer Nvidia, le leader du marché.

Depuis deux ans, la demande pour ces processeurs spécialisés permettant de développer, former et exécuter des applications d’IA telles que ChatGPT a explosé. Malgré la position dominante de Nvidia sur le marché, AMD s’est imposé comme l’un de ses concurrents les plus sérieux.

“L’IA est notre priorité et nous sommes au début d’une période incroyablement excitante pour l’industrie car l’IA transforme pratiquement toutes les entreprises, améliore notre qualité de vie et remodèle chaque partie du marché informatique”, a affirmé dans un discours la directrice générale d’AMD Lisa Su, au premier jour de l’ouverture du Computex.

Ce salon est la principale vitrine technologique de Taïwan où les usines de semi-conducteurs fournissent les composants-clé de nombreux produits, des iPhone aux serveurs qui font fonctionner ChatGPT.

Elle a également annoncé qu’AMD suivrait un cycle de mise à jour annuel pour ses microprocesseurs avancés, et que le dernier en date, l’Instinct MI325X, devrait être commercialisé dans le courant de l’année.

Le patron de Nvidia, le géant mondial des puces électroniques, Jensen Huang, a fait de même dimanche, en dévoilant de nouveaux projets et produits liés à l’IA.

Mme Su s’est félicitée de partenariats avec certains des plus grands fabricants d’ordinateurs portables au monde, citant les leaders mondiaux tels que Microsoft, HP, Lenovo et Asus, qui ont intégré des processeurs Ryzen d’AMD dans leurs ordinateurs dotés d’une intelligence artificielle.

Microsoft a dévoilé en mai dernier Copilot+, ses nouveaux ordinateurs où son interface d’IA Copilot et d’autres outils sont intégrés par défaut pour aider l’utilisateur dans toutes ses tâches, des emails aux réunions professionnelles et aux projets personnels.

Le PDG du fabricant de Windows, Satya Nadella, a indiqué lundi que les processeurs Ryzen d’AMD seraient intégrés dans ces machines.

“Nous sommes au coeur d’un changement massif de plateforme d’IA, qui promet de transformer notre mode de vie et de travail”, a déclaré M. Nadella dans un message vidéo diffusé pendant le discours de Mme Su.

“C’est pourquoi notre partenariat avancé avec AMD, qui s’est étendu à de multiples plateformes informatiques, du PC au silicium personnalisé pour la Xbox, et maintenant à l’IA, est si important pour nous”.