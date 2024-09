Amherd: le « Pacte pour l’avenir » de l’ONU, un appel à se réveiller

(Keystone-ATS) Le Pacte pour l’avenir de l’ONU adopté dimanche à New York est pour Viola Amherd « un signe important et clair d’engagement en faveur du multilatéralisme ». Lors du « Sommet de l’avenir », la dirigeante suisse a souligné l’importance des Nations unies.

« Pour concrétiser les réformes nécessaires de l’ONU, nous n’avons pas seulement besoin d’une volonté politique forte, nous devons aussi rétablir la confiance », a affirmé la présidente de la Confédération.

La Charte des Nations unies, entrée en vigueur il y a près de 80 ans, a instauré l’interdiction du recours à la force, établi le respect des droits humains et posé les fondements de la coopération internationale. « La Charte était visionnaire et l’est restée jusqu’à aujourd’hui », a estimé la Valaisanne.

Aujourd’hui plus que jamais, les membres de l’ONU doivent suivre l’exemple de leurs prédécesseurs, ce qui va de pair avec l’obligation des États de s’engager pour un monde plus stable, plus juste et plus pacifique.

Des compromis douloureux

Pour que le pacte puisse réunir une majorité, tous ont dû faire des compromis, parfois douloureux: « Il est de notre devoir, en tant que membres de la communauté internationale, de coopérer au-delà des différences et de ne pas laisser les seuls intérêts nationaux déterminer notre avenir commun », a dit Mme Amherd.

Le « Pacte pour l’avenir » adopté par les Etats membres de l’ONU prévoit 56 « actions » pour faire face aux « plus grands défis de notre époque », des domaines historiques du maintien de la paix à des sujets plus innovants comme l’intelligence artificielle.

Encore trois mois au Conseil de sécurité

« La Suisse est prête à assumer ses responsabilités », a déclaré la présidente de la Confédération. Elle peut ainsi renforcer l’ONU en répétant l’importance du multilatéralisme et en s’engageant fortement dans le domaine des droits humains et de la promotion de la paix, a-t-elle dit à l’agence Keystone-ATS à New York.

Viola Amherd est à New York jusqu’à mercredi dans le cadre de l’ouverture de la 79e Assemblée générale de l’ONU. Lundi, elle participera à une manifestation sur le renforcement du rôle des femmes en Afghanistan.

Mardi, elle prononcera le discours de la Suisse devant l’Assemblée générale. Enfin, elle participera mercredi à une réunion du Conseil de sécurité sur le « leadership pour la paix ». La Suisse est membre du Conseil de sécurité jusqu’à fin 2024.