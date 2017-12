Les salamandres des Alpes prospèrent dans les régions calcaires et les ravins de haute montagne. On les trouve le plus souvent dans les Alpes à partir de 1 000 mètres d'altitude.

gallery of salamanders

Ce contenu a été publié le 15 décembre 2017 17:00 15. décembre 2017 - 17:00

Difficile à observer, la salamandre des Alpes se distingue par son style de reproduction inhabituel et sa capacité à supporter le froid.

Alors que d'autres amphibiens pondent généralement des œufs ou des larves, les salamandres des Alpes donnent naissance à un ou deux jeunes complètement développés après une période de gestation de deux à quatre ans ! Ils mesurent de 3 à 5 centimètres de long, contre 13 à 16 cm pour les adultes.

L’ensemble des amphibiens sont protégés en Suisse depuis 1967 et figurent parmi les espèces les plus menacées. Bien que la salamandre des Alpes soit une espèce peu menacée en Suisse, les biologistes soulignent l'importance de préserver son habitat préféré: des zones rocheuses et humides avec une végétation modérée.

Les créatures noires et brillantes, qui préfèrent les endroits ombragés et humides, se trouvent au nord des Alpes et dans le canton des Grisons, entre 800 et 2500 mètres d'altitude. Les créatures vivent aussi dans les roches et les fissures des murs de pierre.

«C'est une espèce vraiment cool, dit Lukas Keller, professeur au département de biologie évolutionniste de l'Université de Zurich. Quand je les vois dans les montagnes, je suis fasciné. Ce sont des amphibiens, donc ils ne créent pas leur propre chaleur corporelle, mais ils réussissent à vivre à des altitudes de 2 500 mètres - là où il fait froid. C'est vraiment incroyable.»

La salamandre des Alpes résiste aux températures les plus froides en hibernant d'octobre à avril. Pendant les mois les plus chauds, elle chasse la nuit et se cache parmi les rochers et les bois morts pendant la journée. Elle a donné son nom à un film de la nouvelle vague helvétique: «La salamandreLien externe» de Alain Tanner (1971).



La salamandre des Alpes en chiffres Longévité: Jusqu' à 15 ans Longueur: 13-16cm Source de nourriture: vers, araignées, insectes, escargots et larves. Où les trouver: à 800-2 500 m d’altitude État de conservation: peu menacée

Neuer Inhalt Horizontal Line