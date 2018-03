Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Les Suisses de l’étranger ont massivement rejeté l'initiative «No Billag» Samuel Jaberg 05. mars 2018 - 11:13 Tout comme leurs compatriotes de l’intérieur, les Suisses de l’étranger ont balayé dimanche l’initiative «No Billag», qui voulait supprimer la redevance pour la radio et la télévision et interdire tout financement public de l’audiovisuel. Dans la plupart des cantons, le «non» de la Cinquième Suisse dépasse ou avoisine les 80%. Sauvegarder un service public audiovisuel de qualité apparaît comme une évidence aux yeux des Suisses de l’étranger. Dimanche, ils ont ainsi refusé l’initiative «No Billag» à une écrasante majorité. C’est ce que démontre l’analyse des résultats de la votation du 4 mars 2018 dans les 12 cantons qui comptabilisent de manière séparée les votes des Suisses de l’étranger. Alors que la population suisse a rejeté dans son ensemble ce projet à 71,6% des voix, le «non» l’emporte à une plus forte proportion encore au sein de la diaspora dans les 12 cantons pris en compte dans l’analyse. Il dépasse même les 80% dans les cantons de Genève (82,7%) et de Bâle-Ville (82,2%). Plusieurs explications peuvent être avancées pour expliquer ce vote massif de la diaspora en faveur du service public audiovisuel. Différentes études montrent que les Suisses de l’étranger ont tendance à voter un peu plus à gauche que leurs concitoyens restés au pays, ce que semble une nouvelle fois confirmer la votation de dimanche. L’initiative a en effet été lancée par de jeunes politiciens issus de courants de la droite ultra-libérale ou nationaliste et, parmi les grands partis, seule l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) s’était prononcée en faveur de «No Billag». Débat sur le droit de vote des expatriés Le vote de dimanche confirme également une observation faite lors de précédents scrutins, à savoir que les expatriés ont tendance à faire davantage confiance aux mots d’ordre lancés par le gouvernement et le Parlement suisses que l’électorat resté au pays. Dans le cas présent, ils ont aussi suivi la recommandation de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), l’association faîtière de la Cinquième Suisse, qui s’opposait à l’initiative «No Billag». Enfin, il faut rappeler que les Suisses de l’étranger sont exonérés de la redevance destinée à financer la radio et la télévision publique en Suisse. Ils n’auraient donc pas profité des économies de plusieurs centaines de francs réalisées par chaque ménage en cas d’acceptation de l’initiative. Le fait que les expatriés puissent se prononcer sur des sujets qui ne les touchent pas directement fait régulièrement débat en Suisse. En 2015, à l’occasion d’un vote très serré, les Suisses de l’étranger avaient ainsi été accusés d’avoir fait pencher la balance en faveur de l’introduction d’une redevance radio et TV généralisée, alors même qu’ils ne paient pas cette redevance comme tout le monde. Une accusation qu’il sera difficile de leur formuler cette fois-ci au vu du résultat sans équivoque du scrutin. L'analyse du politologue Marc Bühlmann, professeur de sciences politiques à l'Université de Berne: Vous pouvez contacter l'auteur de cet article sur Twitter: @samueljaberg