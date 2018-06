Ce contenu a été publié le 20 avril 2018 09:04 20. avril 2018 - 09:04

Portée par de jeunes politiciens issus de la droite ultra-libérale - ici Nicolas Jutzet, coordinateur de la campagne pour la Suisse romande - l'initiative No Billag n'a pas séduit la «génération Netflix». (Keystone)

Les moins de 30 ans sont ceux qui ont le plus largement rejeté l’initiative «No Billag», qui voulait supprimer tout financement public de l’audio-visuel en Suisse. C’est ce qui ressort d’une étude publiée jeudi, tordant ainsi le cou à l’argument d’une «génération Netflix» souvent entendu durant la campagne.

Environ 80% des 18-29 ans ont en effet voté «non» le 4 mars, selon les résultats de l'analyse VOTO publiée jeudi. Dans cette tranche d'âge, la participation (35%) se révèle toutefois bien en-dessous de la moyenne, alors que les nouvelles habitudes des jeunes par rapport aux médias furent l'un des thèmes importants de la campagne.

Réalisée par FORS, ZDA et l'institut de sondage LINK, l'enquête se base sur les déclarations de 1531 votants. Elle montre que chez les citoyens de plus de 50 ans, l'initiative a aussi connu une forte proportion de refus: environ 70%. Les quadragénaires sont ceux qui ont le plus soutenu le texte; ils l'ont malgré tout rejeté à quelque 60%.



Service public fort



«La conservation d'un service public fort dans toutes les régions du pays et, plus particulièrement, celui de la SSR sont les principales raisons du net échec de l'initiative ‘No Billag’», écrivent les auteurs de l'étude. Globalement, 60% des votants n'ont pas cru que la SSR pourrait se maintenir sans la redevance radio-TV.



Si près de trois quarts (73%) de ceux qui ont participé au scrutin accordent une «haute» ou «très haute» confiance à la SSR, six sur dix (58%) veulent qu'elle se réforme, notamment en diminuant son offre.



UDC seule contre tous



Les partisans et adhérents du Parti socialiste, du Parti démocrate-chrétien (PDC / centre-droit), des Verts et des Verts libéraux ont clairement voté «non» à ‘No Billag’, à hauteur de 84% et 90%. Les sympathisants de l'Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) ont quant à eux soutenu l'initiative à une courte majorité (54%). Les auteurs soulignent ainsi qu'une partie importante des adhérents de l'UDC s'est écartée de la ligne du parti.



Parmi les votants qui ont approuvé l'initiative, 36% ont cité le montant de la redevance Billag comme raison principale, 25% critiquant en premier lieu la SSR et ses programmes.



Forte participation



La participation à ces votations fédérales a été particulièrement forte (54,8%). Jeunes et personnes âgées se sont davantage rendus aux urnes qu'habituellement. Cependant, une large majorité des 18-29 ans (65%) n'ont pas voté.



Le 4 mars, l'initiative dite ‘No Billag’ a été balayée par 71,6% des votants, un résultat bien plus clair que ne l'annonçaient les derniers sondages. Tous les cantons ont dit «non».



Par rapport à d'autres objets de votation, les citoyens ont été particulièrement bien informés sur ce texte. La question de vote était simple et concrète et la campagne politique longue et intensive, notent les auteurs du sondage.

