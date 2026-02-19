Andrew quitte le commissariat après des heures de garde à vue

Keystone-SDA

L'ex-prince Andrew, arrêté jeudi matin suite à des allégations de "faute dans l'exercice de fonctions officielles", a quitté dans la soirée le commissariat du Norfolk (est de l'Angleterre) où il était en garde à vue, ont indiqué plusieurs médias britanniques.

(Keystone-ATS) La BBC a diffusé peu avant 19h30 locales un cliché du prince déchu à l’arrière d’une voiture, quittant le poste de police où il avait été interrogé. Sollicitée par l’AFP, la police régionale de Windsor, qui avait annoncé son arrestation, n’a pas immédiatement confirmé ces informations.