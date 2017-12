Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Séisme politique en Allemagne: quelles conséquences pour la Suisse? 21. novembre 2017 - 14:36 L’Allemagne est le principal partenaire commercial de la Suisse. Comment la tentative ratée de former un nouveau gouvernement affectera-t-elle la Suisse et l’Europe? L’avis de plusieurs experts suisses. Les négociations visant à former un nouveau gouvernement de coalition entre la CDU/CSU, les Verts et les Libéraux ont échoué. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, deux scénarios se précisent: la formation d’un gouvernement minoritaire ou des élections anticipées. L’Allemagne est-elle plongée dans une crise institutionnelle? Peter Voegeli, correspondant en Allemagne de la Radiotélévision suisse (SRF): «L’expression ‘crise institutionnelle’ est à mes yeux exagérée. L’Etat continue de fonctionner et a les moyens de faire face à cette crise. Il s’agit toutefois d’une crise politique qui n’avait jamais été vue au cours des 68 années d’existence de la République fédérale d’Allemagne. En un jour, ce pays économiquement prospère est devenu politiquement instable. En fin de compte, cette crise pourrait conduire à la démission ou à la chute d’Angela Merkel. Cela rappellerait la réélection manquée de Winston Churchill en 1946: il jouissait d’une grande considération au niveau international, mais était confronté à des demandes de changement à l’intérieur du pays». Quelles pourraient être les conséquences d’une telle instabilité pour la Suisse et son économie? Thomas Straubhaar, économiste suisse vivant et travaillant en Allemagne, s'exprimant dans les colonnes du quotidien Tages-Anzeiger: «Les conséquences sont très minimes, je peux vous rassurer. L’Allemagne poursuivra son développement économique, ce qui profitera également à la Suisse, compte tenu de la grande interdépendance entre les deux pays. L’affaiblissement de l’Allemagne se traduira peut-être par une tendance à la hausse du franc suisse. Mais nous avons appris à vivre avec le franc fort et c’est pourquoi je dis qu’il n’y a pas de raisons de s’inquiéter». Tim Guldimann, ancien ambassadeur de Suisse à Berlin et député socialiste à la Chambre basse du Parlement: «Pour l’instant, il n’y aura pas de répercussions. Toutefois, si la crise persiste pendant des mois, elle aura un impact négatif sur l’économie européenne. La Suisse ne peut que regarder et attendre». En ce qui concerne les relations entre la Suisse et l’Union européenne, la crise allemande «ne change rien aux conditions cadre du problème que nous devons résoudre avec Bruxelles». Quelles sont les conséquences pour l’Europe? Si l’euroscepticisme s’intensifiait en Allemagne, les conséquences seraient «graves» pour l’Europe, estime Gilbert Casasus, professeur en études européennes à l’Université de Fribourg. «Emmanuel Macron et Angela Merkel s’étaient mis d’accord pour relancer l’Europe. Si le curseur bouge un peu [à droite] en Allemagne, Emmanuel Macron va connaître d’importantes difficultés et se retrouver comme un roi nu», a-t-il expliqué à la Radio télévision suisse (RTS). Relations commerciales Suisse-Allemagne L'Allemagne est le principal partenaire commercial de la Suisse et le plus grand exportateur vers la Confédération: un tiers de toutes les importations suisses, soit plus que les importations totales en provenance d'Italie, des Etats-Unis et de Chine, proviennent d'Allemagne. En 2016, le volume des échanges commerciaux a atteint 94 milliards de francs suisses. A fin 2015, le total des investissements directs suisses en Allemagne s'élevait à 38,2 milliards de francs suisses. Les entreprises suisses emploient environ 380'000 personnes en Allemagne. A l'inverse, les investissements directs allemands en Suisse se sont élevés à 32,9 milliards de francs. Les entreprises allemandes emploient environ 121'000 personnes en Suisse. Source: Département fédéral des Affaires étrangères