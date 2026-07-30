La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Angleterre: près de 3000 décès liés aux canicules de mai et juin

Keystone-SDA

L'agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a estimé à 2877 le nombre de décès liés à la chaleur lors des épisodes de canicule de mai et juin en Angleterre, dans un rapport publié jeudi.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le nombre de décès pour l’ensemble de l’année 2026 pourrait être «substantiellement plus élevé», en raison d’autres périodes de températures élevées observées en juillet et non encore prises en compte, prévient l’UKHSA.

L’agence souligne que cette première estimation représente déjà près du double des décès liés à la chaleur enregistrés durant tout l’été 2025 (1504), et s’approche du record historique de l’été 2022 (2985).

«Depuis de nombreuses années, nous sommes habitués aux tensions hivernales au sein du (système public de santé) NHS», a commenté la ministre de la Santé Yvette Cooper. «Mais nous constatons désormais que la chaleur estivale a un impact de plus en plus grave sur la santé de milliers de personnes», a-t-elle souligné dans un communiqué.

Comme d’autres régions d’Europe, l’Angleterre a connu une vague de chaleur fin mai et une autre fin juin, qui se sont traduites par de nouveaux records de températures, avec par exemple un pic de 38°C enregistré le 26 juin dans l’est du pays.

Le mois de juin a été le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques en 1884, et cette canicule exceptionnelle a provoqué la fermeture d’écoles, ou encore des perturbations dans les transports. Dans le détail, 753 décès sont liés à la canicule de fin mai, qui a duré quatre jours, et 2124 à celle de juin (huit jours).

Par ailleurs, l’Angleterre subit une absence de précipitations exceptionnelle, et l’Agence de l’environnement britannique a déclaré mercredi l’état de sécheresse dans un peu plus de la moitié du territoire.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision