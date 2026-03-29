Angleterre: un automobiliste arrêté après avoir percuté des piétons

Keystone-SDA

La police britannique a annoncé avoir arrêté un automobiliste soupçonné d'avoir percuté samedi soir des piétons, en blessant plusieurs pour certains grièvement, dans le nord de l'Angleterre, pour des raisons encore inconnues.

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(Keystone-ATS) L’incident a eu lieu vers 21h30 locales (22h30 en Suisse) dans le centre-ville de Derby, à près de 200 kilomètres de Londres.

«Un certain nombre de personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, et ont été prises en charge sur place par les équipes d’ambulanciers avant d’être transportées à l’hôpital», a indiqué la police du Derbyshire dans un communiqué publié dans la nuit.

«Des agents de police ont intercepté un véhicule soupçonné d’être impliqué dans l’incident (…). Le conducteur, un homme d’une trentaine d’années, a été arrêté et se trouve en garde à vue», a-t-elle ajouté.

La police a lancé un appel à témoins, précisant que l’enquête se trouvait à un stade «préliminaire» et sans donner aucune précision sur les raisons ni l’éventualité d’un acte volontaire.