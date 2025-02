Anna Wintour, décorée par Charles III, n’entend pas se retirer

La rédactrice en chef du magazine Vogue américain Anna Wintour a déclaré mardi qu'elle n'avait pas l'intention de prendre sa retraite de sitôt, après avoir été décorée par le roi Charles III au palais de Buckingham.

(Keystone-ATS) Déjà faite « Dame » en 2017, Anna Wintour, 75 ans, a été élevée au rang des « compagnons d’honneur », rejoignant un groupe restreint d’une soixantaine de personnes.

« C’est merveilleux d’être de retour au palais de Buckingham », a déclaré la Britanno-américaine, qui s’est dite « surprise et bouleversée » par cet honneur.

Vêtue d’une tenue Alexander McQueen, elle a brièvement retiré ses célèbres lunettes pour l’occasion.

« La dernière fois que je suis venue ici, la reine (Elizabeth II) m’a remis une médaille et nous sommes toutes deux convenues que nous faisions notre travail depuis très longtemps », a raconté Anna Wintour, qui est à la tête de l’édition américaine de Vogue depuis 1988.

Une figure de la mode

« Ce matin, Sa Majesté (le roi Charles III) m’a demandé si cela signifiait que j’allais arrêter de travailler et j’ai répondu fermement que non », a poursuivi cette figure de la mode, qui est née et a grandi au Royaume-Uni.

Cette distinction « renforce ma conviction que j’ai encore beaucoup à accomplir », a-t-elle ajouté.

L’ordre des compagnons d’honneur, fondé en 1917 par le roi George V, est limité à 65 membres, qui ont contribué de façon exceptionnelle au domaine des arts, des sciences ou de la médecine. Le peintre David Hockney, l’actrice Judi Dench ou le chanteur Elton John en font actuellement partie.

Par ailleurs, l’artiste britannique Tracey Emin, 61 ans, l’une des figures du mouvement des « Young British Artists » formé à la fin des années 1980, a également été faite « Dame » mardi par le monarque.

Atteinte d’un cancer agressif en 2020, elle dû subir de nombreuses opérations ces dernières années.