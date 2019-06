Pionnier du cinéma d'animation français, le réalisateur Jean-François Laguionie, 79 ans, a reçu mercredi un Cristal d'honneur au Festival international du film d'animation d'Annecy (F). Il y a présenté en avant-première mondiale son dernier film, "Le Voyage du prince".

Jean-François Laguionie, qui a débuté l'animation il y a plus de 50 ans avec Paul Grimault ("Le Roi et l'oiseau"), n'en est pas à sa première récompense à Annecy. En 1965, Il avait reçu le Grand prix pour son premier court-métrage, "La Demoiselle et le violoncelliste".

Depuis, il a signé plusieurs autres courts-métrages, dont "La Traversée de l'Atlantique à la rame", qui lui a valu la Palme d'or du meilleur court-métrage en 1978 ainsi qu'un César en 1979. Il a aussi réalisé cinq longs-métrages, dont "Le Tableau" et "Louise en hiver".

3D et artisanat

Chaleureusement accueilli à Annecy, son sixième long-métrage "Le Voyage du prince", coréalisé par Xavier Picard, est une fable humaniste à l'animation soignée. Il reprend un des personnages du "Château des singes", réalisé en 1999, pour imaginer son destin après sa disparition dans le film précédent.

Echoué sur un rivage inconnu et blessé, le prince est recueilli par deux chercheurs et leur fils. Il va alors découvrir une nouvelle civilisation, scientifique et industrielle, qui se croit plus évoluée que les autres, mais qui n'est pas dépourvue de défauts.

Pour ce nouveau film, Jean-François Laguionie a utilisé les possibilités de l'animation en 3D. Mais il reste un orfèvre, avec ses méthodes artisanales à lui: il imagine une histoire, scénarisée par sa compagne Anik Le Ray, fait des dessins libres qu'il photographie et va même jusqu'à jouer lui-même les dialogues, pour composer une maquette, point de départ du film.

