Annie Dutoit Argerich: aller sur scène pour comprendre ses parents

Keystone-SDA

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Annie Dutoit Argerich, qui contera l'histoire de "Babar" lors du Festival de musique de La Chaux-de-Fonds, a longtemps voulu échapper à la vie qu'ont menée ses parents, le chef d'orchestre Charles Dutoit et la pianiste Martha Argerich. Mais la scène l'a rattrapée.

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(Keystone-ATS) Il y a environ dix ans, «j’ai finalement eu le désir d’aller sur scène pour comprendre mes parents», a déclaré Annie Dutoit Argerich, dans un entretien à Keystone-ATS. Professeur de lettres dans des universités américaines, elle a éprouvé le besoin de changer de voie. Même si ce n’est pas complètement le cas puisque quand elle enseignait, elle vivait cette transmission, comme le fait d’être sur scène, et avait même les symptômes du trac avant de donner ses premiers cours.

«Mais je me sentais étriquée parce que j’ai grandi dans une famille d’artistes, en mouvement. Cela fait partie de mon ADN et une vie trop régulée finit par m’angoisser», a ajouté Annie Dutoit Argerich. Malgré la carrière de ses parents dans la musique, elle a privilégié le théâtre, au lieu de persévérer dans l’apprentissage d’un instrument.

«Ma mère n’a pas voulu de cela pour ma soeur et moi. Elle ne voulait pas que l’on vive ce qu’elle avait vécu. Quand on a découvert, alors qu’elle était enfant, son talent de pianiste, il n’était plus question de faire autre chose. J’admire énormément ma mère et je l’ai encore plus compris quand j’ai joué le rôle de Clara Schumann, qui devait mener de front une carrière professionnelle exigeante et intense et s’occuper de ses enfants».

Dans plusieurs langues

Outre l’histoire de Clara Schumann, Annie Dutoit Argerich a joué de nombreuses pièces comme «L’Ode à Napoléon» de Schoenberg sur l’île d’Elbe, à Oxford, à Hambourg (et prochainement à Lausanne) ou «L’Histoire du soldat» de Stravinsky. L’artiste est capable de se produire dans différentes langues. Ayant vécu à Genève jusqu’à ses 18 ans, elle parle aussi bien le français que l’anglais et l’espagnol, du fait des origines argentines de sa mère Martha Argerich.

Dans ses futurs projets, il y a le «Pierrot lunaire» de Schoenberg, qui sera joué aussi aux Etats-Unis, en Espagne et en Suisse. Elle va aussi se produire dans le cadre de la commémoration de la mort de St-François au Pays basque.

Lors du Festival de musique de La Chaux-de-Fonds, elle contera dimanche matin sur scène «Babar», un spectacle destiné aux enfants, mais sur une musique de Francis Poulenc, «très sophistiquée, qui devrait plaire aux adultes», a-t-elle relevé. L’artiste sera accompagnée au piano par Rusudan Alavidze, épouse de Nelson Goerner, pianiste et organisateur du festival. Ce dernier et Martha Argerich joueront Ravel au piano lors de ce concert.

Lien particulier avec La Chaux-de-Fonds

Nelson Goerner a expliqué «avoir un lien particulier» avec La Chaux-de-Fonds, qu’il a découverte avec Judith Schmied-L’Eplattenier, fille du peintre chaux-de-fonnier Charles L’Eplattenier. Celle-ci avait eu la délicatesse d’acheter un piano à queue pour que le jeune Argentin – qui était son professeur et qui ne trouvait pas d’endroit pour jouer sur Genève – puisse venir s’exercer.

Le pianiste a été séduit par la salle de musique de la Métopole horlogère, qu’il considère comme «l’une des plus merveilleuses salles qui soient». Il a donc commencé à travailler il y a deux années à la conception d’un festival de musique classique à La Chaux-de-Fonds. Vu son réseau, il n’a pas été difficile de faire venir des artistes d’envergure.

Nelson Goerner et Martha Argerich se produiront à nouveau lors du concert de clôture de dimanche soir, durant lequel joueront Bomsori Kim au violon et le Festival Strings de Lucerne. Des oeuvres de Mozart, Poulenc, Milhaud et Wieniawski sont au programme.