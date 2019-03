Pour les trois éléments, les trois premiers producteurs sont la Chine, la Russie et la Malaisie. Les trois pays qui disposent des plus grandes réserves sont la Chine, les pays de la Communauté des États indépendants (dont la Russie) et les États-Unis.

When Swiss chemists were in their element

Quand les chimistes suisses étaient dans leur élément Thomas Stephens, Kai Reusser 06. mars 2019 - 16:28 Le gadolinium, l’holmium et l’ytterbium. A l'occasion du 150e anniversaire de la publication du tableau périodique, nous examinons les propriétés et les utilisations possibles des trois éléments qui ont été découverts par des scientifiques suisses. Le 6 mars 1869, Dmitri Mendeleev a présenté son système de classification des 63 éléments chimiques connus devant la Société russe de chimie. Les 118 éléments que nous connaissons aujourd’hui sont classés par numéro atomique, configuration des électrons et propriétés chimiques. Le tableau périodique est un incontournable des salles de classe: Pendant une cinquantaine d'années, certains éléments ont été laissés de côté parce qu'ils n'étaient pas assez purs ou n’avaient pu être identifiés. Beaucoup d'entre eux sont des terres rares (lanthanides), dont les trois éléments «suisses». Jean-Charles Galissard de Marignac, professeur de chimie à l'Académie de Genève (depuis 1873 l'Université de Genève), a découvert l'ytterbium (Yb) en 1878 et le gadolinium (Gd) en 1880. Il a également calculé avec précision le poids atomique de nombreux éléments. Pour ses efforts, il a reçu la prestigieuse médaille Davy en 1886, qui avait été remise à Mendeleev quatre ans auparavant. En 1878, deux de ses élèves, Jacques-Louis Soret et Marc Delafontaine, découvrent l'holmium (Ho). En même temps mais indépendamment, le scientifique suédois Per Teodor Cleve l'a aussi découvert, isolé et décrit. Pour les trois éléments, les trois premiers producteurs sont la Chine, la Russie et la Malaisie. Les trois pays qui disposent des plus grandes réserves sont la Chine, les pays de la Communauté des États indépendants (dont la Russie) et les États-Unis.