APG SGA renouvelle son contrat publicitaire avec La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

Le spécialiste genevois de la publicité en extérieur APG SGA renouvelle son contrat exclusif pour les espaces publicitaires de la Ville de La Chaux-de-Fonds (NE). La nouvelle concession démarrera le 1er janvier 2026 pour une durée de dix ans.

(Keystone-ATS) APG SGA a indiqué mercredi pouvoir ainsi proposer à sa clientèle chaux-de-fonnière une offre comprenant 236 places d’affichages de rue et 211 autres espaces pour la culture, la politique et les services. En outre, celle-ci inclut 20 emplacements analogiques et numériques ainsi que des zones sur et dans les bus des transports publics neuchâtelois (transN).