La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Appel à ne pas sacrifier le dimanche aux intérêts économiques

Keystone-SDA

Le nombre de personnes travaillant le dimanche augmente en Suisse. Ce phénomène touche avant tout les personnes particulièrement vulnérables, avertit vendredi une alliance, en appelant à ne pas sacrifier ce "bien commun" aux intérêts économiques à court terme.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon une nouvelle étude, présentée vendredi, le travail dominical nuit au bien-être physique, psychique et social, en particulier lorsque les possibilités d’aménagement du temps de travail sont limitées. Cela affecte non seulement les travailleurs, mais aussi leurs familles, dénonce l’alliance.

Cette coalition s’oppose aux projets en cours d’examen visant à assouplir le droit du travail. Selon elle, le travail du dimanche doit rester limité aux professions «indispensables» à la société. Actuellement, les femmes, les migrants et les personnes exerçant des emplois précaires sont surreprésentés parmi les gens travaillant le dimanche.

L’alliance est constituée des Eglises, des syndicats, des organisations de femmes, des partis politiques ainsi que de la Société suisse de médecine du travail.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
21 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision