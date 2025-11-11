Appel pour protéger les plus vulnérables remis au Conseil d’Etat

Keystone-SDA

Une coalition d’associations a remis mardi au Conseil d’Etat vaudois un appel muni de près de 3000 signatures. Il demande une meilleure protection des personnes vulnérables et le respect des droits humains dans le cadre des renvois forcés.

2 minutes

(Keystone-ATS) Cette mobilisation fait suite à plusieurs alertes d’organisations dénonçant les conditions indignes de ces renvois. Elles dénoncent notamment le cas récent d’une famille turque expulsée vers la Croatie malgré la forte vulnérabilité de son bébé et les avis médicaux défavorables. Témoignages et reportages actuels ont également mis en lumière la dure réalité des opérations policières liées à ces expulsions, rapporte la coalition.

Les signataires de cet appel demandent au canton de Vaud de faire preuve d’humanité en renonçant aux renvois forcés de familles avec enfants, de personnes gravement malades ou de toute personne en situation de grande vulnérabilité.

L’appel est soutenu notamment par le camp rose-vert, les Verts-libéraux, une quarantaine d’ONG et plus de 130 personnalités issues des milieux politiques, académiques, médicaux, syndicaux, associatifs, culturels et religieux. Il vise à interpeller les autorités sur la nécessité d’une politique plus respectueuse des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

Parmi les personnalités qui ont signé le texte, on retrouve par exemple le prix Nobel Jacques Dubochet, le musicien Pascal Auberson l’écrivain Blaise Hofmann, le président du Paléo Daniel Rossellat, l’humoriste Thomas Wiesel, l’astronaute Claude Nicollier, l’ancien président du Conseil national Yves Christen ou encore l’ex-conseiller aux Etats Luc Recordon.