La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Apples: un conducteur renverse la femme qu’il venait de déposer

Keystone-SDA

Un conducteur de 78 ans a accidentellement renversé une piétonne de 84 ans dimanche vers 20h00 à Apples (VD). La victime, gravement blessée, a été transportée en urgence au CHUV à Lausanne. Son pronostic vital est engagé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments recueillis, le conducteur, domicilié dans la région, a déposé une résidente sur le parking extérieur de la Fondation Commandant Baud. Peu après, pour une raison que l’enquête devra déterminer, il a reculé et heurté la personne qu’il venait de déposer, une Suissesse de 84 ans, a communiqué lundi la police cantonale.

Grièvement blessée, la victime a reçu les premiers soins sur place, avant d’être héliportée au CHUV. Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une instruction pénale.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
13 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision