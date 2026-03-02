La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Après 40 ans, Bernard Campiche remet sa maison d’édition

Keystone-SDA

Editeur depuis plus de 40 ans, Bernard Campiche va passer la main. Il va transmettre sa maison d'édition à Arthur Billerey, éditeur et auteur. Pour assurer la passation, une période de codirection est prévue d'avril à décembre.

(Keystone-ATS) Cette transmission est «mûrement réfléchie», annonce lundi Bernard Campiche dans un communiqué. Elle s’inscrit dans une démarche de «respect profond pour l’histoire, l’identité et le catalogue de la maison».

Bernard Campiche et sa maison d’édition ont accompagné des auteurs et autrices phares, comme Anne Cuneo, Étienne Barilier, Jacques Chessex, Anne-Lise Grobéty, Max Frisch, et révélé des voix nouvelles dont Claire Genoux, Yves Rosset et Nicolas Verdan. Son travail a permis de faire rayonner des lettres romandes sur quatre décennies.

