La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Après le drame de Crans-Montana, Vaud dope sa prévention incendie

Keystone-SDA

L'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) du canton de Vaud veut encourager propriétaires, locataires, entreprises et exploitants agricoles à renforcer la sécurité incendie de leurs biens. Il met à disposition 15 millions de francs pour faciliter l’acquisition d’équipements de protection, comme des détecteurs de fumée, des armoires pour batterie ou des sondes à fourrage.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Ce programme pilote, validé par le Conseil d’Etat, s’inscrit dans la continuité des enseignements tirés du drame de Crans-Montana. En vigueur depuis juin, il est doté d’une enveloppe de 15 millions de francs sur trois ans prise sur le budget de l’ECA, annonce mercredi l’établissement d’assurance contre les incendies et les éléments naturels.

L’objectif du dispositif est double: sensibiliser la population aux enjeux de la sécurité incendie et faciliter financièrement la réalisation de mesures préventives. La participation de l’ECA peut aller jusqu’à 80% des coûts.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par l’évolution des exigences en matière de sécurité incendie. Elle accompagne notamment l’entrée en vigueur prochaine de nouvelles prescriptions qui précisent les rôles de chacun et renforcent la responsabilité des propriétaires. Elle fait aussi écho à l’incendie du bar de Crans-Montana où 41 personnes, pour l’essentiel des jeunes gens, ont perdu la vie durant la nuit de Nouvel An.

Prévention essentielle

«La tragédie de Crans-Montana nous rappelle à quel point les mesures de prévention sont essentielles pour protéger la population,» déclare le conseiller d’Etat Vassilis Venizelos, cité dans le communiqué. «Le Conseil d’Etat en a fait une priorité et cette mesure de l’ECA participe au renforcement collectif de la sécurité grâce à des encouragements individuels».

Chacun peut réduire les risques grâce à des mesures souvent simples mais efficaces, souligne l’ECA. Une campagne d’information accompagnera le lancement du programme.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision