Après le drame de Crans-Montana, Vaud dope sa prévention incendie

Keystone-SDA

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L'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) du canton de Vaud veut encourager propriétaires, locataires, entreprises et exploitants agricoles à renforcer la sécurité incendie de leurs biens. Il met à disposition 15 millions de francs pour faciliter l’acquisition d’équipements de protection, comme des détecteurs de fumée, des armoires pour batterie ou des sondes à fourrage.

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(Keystone-ATS) Ce programme pilote, validé par le Conseil d’Etat, s’inscrit dans la continuité des enseignements tirés du drame de Crans-Montana. En vigueur depuis juin, il est doté d’une enveloppe de 15 millions de francs sur trois ans prise sur le budget de l’ECA, annonce mercredi l’établissement d’assurance contre les incendies et les éléments naturels.

L’objectif du dispositif est double: sensibiliser la population aux enjeux de la sécurité incendie et faciliter financièrement la réalisation de mesures préventives. La participation de l’ECA peut aller jusqu’à 80% des coûts.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par l’évolution des exigences en matière de sécurité incendie. Elle accompagne notamment l’entrée en vigueur prochaine de nouvelles prescriptions qui précisent les rôles de chacun et renforcent la responsabilité des propriétaires. Elle fait aussi écho à l’incendie du bar de Crans-Montana où 41 personnes, pour l’essentiel des jeunes gens, ont perdu la vie durant la nuit de Nouvel An.

Prévention essentielle

«La tragédie de Crans-Montana nous rappelle à quel point les mesures de prévention sont essentielles pour protéger la population,» déclare le conseiller d’Etat Vassilis Venizelos, cité dans le communiqué. «Le Conseil d’Etat en a fait une priorité et cette mesure de l’ECA participe au renforcement collectif de la sécurité grâce à des encouragements individuels».

Chacun peut réduire les risques grâce à des mesures souvent simples mais efficaces, souligne l’ECA. Une campagne d’information accompagnera le lancement du programme.