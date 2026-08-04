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Arbaz (VS): accident mortel de la circulation

Keystone-SDA

Un accident mortel de la circulation s'est produit lundi soir à Arbaz (VS). Un automobiliste britannique de 69 ans a perdu la vie pour une raison que devra déterminer l'enquête en cours.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments recueillis, un automobiliste circulait seul au volant de sa voiture d’Anzère en direction d’Arbaz. Vers 20h15, son véhicule s’est alors déporté sur la gauche, a quitté la chaussée et a percuté un rocher situé en bordure de la route, indique mardi la police cantonale dans un communiqué.

Malgré les soins prodigués, les secouristes dépêchés sur les lieux n’ont pu que constater le décès du conducteur. Le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction afin de déterminer les causes de cet accident.

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