Le plus important trésor numismatique celte en Suisse est retrouvé enfoui sous quelques centimètres de terre. Il s’agit de 293 petites pièces d’argent d’un centimètre de diamètre et pesant 2 grammes. Ces pièces – des copies celtes d’une monnaie romaine – ont été enfouies entre 80 et 70 avant JC. Elles portent une inscription en grec (Kaletedou) qui pourrait correspondre au nom d’un chef gaulois.

Les pièces romaines, une broche et un pendentif en or, sont découvertes lors de fouilles de ce qui aurait pu être le cœur historique d’Altdorf. Les pièces remontent à l’Antiquité tardive et le pendentif aurait été fabriqué vers 600.

La terre suisse n’en finit pas de livrer ses trésors Olivier Pauchard, Kai Reusser 29. novembre 2019 - 14:00 Nul besoin de se rendre dans les pyramides d’Egypte ou de Mésoamérique pour se sentir l’âme d’un Indiana Jones. La Suisse regorge aussi de trésors archéologiques. C’est ainsi qu’on vient de découvrir 293 pièces romaines en argent dans une forêt de Bâle-Campagne. Une telle trouvaille n’a rien de rare. Petit tour d’horizon des plus belles découvertes des dernières années. 1. Pratteln (Bâle-Campagne), novembre 2019 2. Zugerberg (Zoug), novembre 2019 3. Altdorf (Uri), février 2019 4. Prêles (Berne), octobre 2017 5. Windisch (Argovie), novembre 2016 6. Ueken (Argovie), novembre 2015 7. Orselina (Tessin), décembre 2014 8. Col du Brünig (Obwald), janvier 2014 9. Füllinsdorf (Bâle-Campagne), mars 2012