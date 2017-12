Droits d’auteur

Un écrin en bois pour des montres de luxe 03. novembre 2017 - 14:27 L’horlogerie suisse vit une période faste depuis le début des années 2000. Cela a poussé de nombreux fabricants à investir massivement dans les infrastructures. Cela vaut notamment pour Omega, deuxième marque de montres dans le monde après Rolex, qui a inauguré un nouveau centre de production futuriste à Bienne, dans le canton de Berne. Le bâtiment d'une superficie de 16'000 m2, qui possède une ossature en bois et qui a été conçu par l'architecte japonais Shigeru Ban, a coûté 150 millions de francs. Edifiée sur la partie ouest de l'aire Omega, la manufacture réunit sous le même toit l'ensemble des processus d'assemblage et de tests de la marque. Elle accueille chaque étape de fabrication tout en offrant un espace de stockage. L'architecte japonais, réputé pour ses structures sophistiquées et ses techniques non conventionnelles, a opté pour un mélange d'épicéa suisse et de béton et pour un agencement devant permettre de «fluidifier au maximum le processus de manufacture».