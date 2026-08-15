La semaine en Suisse

Toute la semaine, les médias suisses avaient attisé l’appétit astronomique du public, expliquant notamment où et comment observer le phénomène. Puis, mercredi à 19h23, la Lune a commencé à passer devant le Soleil. Environ une heure plus tard, elle recouvrait entre 91% et 93% du disque solaire, selon l’endroit.

«Au moment culminant de l’éclipse, des applaudissements ont éclaté dans de nombreux endroits en Suisse», a rapporté la SRF. C’était notamment le cas au Rosengarten de Berne, où des milliers de personnes, dont mon épouse et moi-même, ont admiré le spectacle à travers des lunettes spéciales. Nous les avions achetées plusieurs semaines auparavant, mais de longues files d’attente étaient observables mardi devant les pharmacies du pays.

Si vous pensiez qu’une éclipse n’entraîne aucune conséquence concrète, détrompez-vous. «L’obscurité soudaine devrait réduire la production solaire suisse de 240 mégawatts, soit l’équivalent de la consommation électrique de 15’000 véhicules électriques, écrivait Le Temps mercredi matin. Bien que l’effet soit important, il reste prévisible et temporaire.»

Vous avez manqué le phénomène? Notez dès aujourd’hui dans votre agenda la date de la prochaine éclipse totale visible en Suisse. Elle aura lieu le 3 septembre 2081.