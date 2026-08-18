Aujourd’hui en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
Après un été marqué par la chaleur et la sécheresse, la météo reste au cœur de l’actualité suisse malgré le retour de la pluie. La rentrée scolaire qui se poursuit dans plusieurs cantons remet quant à elle sous les projecteurs une autre question appelée à durer bien au-delà de l’été: la place de l’intelligence artificielle à l’école.
Bonne lecture!
La pluie a fait son retour sur une grande partie de la Suisse après plusieurs semaines de chaleur et de sécheresse. Les températures ont nettement baissé ces derniers jours et plusieurs régions ont enfin reçu des précipitations substantielles. Une évolution accueillie avec soulagement dans un pays qui a vécu l’un des étés les plus secs et les plus chauds de son histoire récente.
Ce changement de temps ne signifie toutefois pas que la crise est terminée. Malgré les précipitations récentes, les réserves d’eau restent sous pression dans de nombreuses régions du pays. Les hydrologues rappellent que les nappes phréatiques et certains cours d’eau mettent beaucoup plus de temps à se reconstituer que les sols de surface. Plusieurs semaines de pluie régulière seraient nécessaires pour compenser le déficit accumulé au fil d’un été exceptionnellement sec.
Les conséquences de cette sécheresse continuent par ailleurs de se faire sentir dans le secteur agricole. Certaines exploitations ont dû intensifier l’irrigation de leurs cultures ou acheter du fourrage supplémentaire pour nourrir le bétail. Des organisations agricoles mettent en garde contre une hausse des coûts de production susceptible de se répercuter sur les prix de certains produits alimentaires dans les mois à venir.
Au-delà de l’urgence estivale, le débat porte désormais sur le coût de l’eau. Face à la multiplication des sécheresses, plusieurs experts estiment que la Suisse devra investir davantage pour garantir son approvisionnement. Certaines communes se préparent déjà à cette nouvelle réalité. À Nyon, par exemple, la facture d’eau des ménages devrait plus que doubler en l’espace de dix ans pour financer les infrastructures nécessaires.
La rentrée scolaire a désormais eu lieu dans la quasi-totalité de la Suisse, à l’exception de quelques cantons. L’intelligence artificielle s’impose comme l’un des grands sujets de débat de cette rentrée 2026. Deux ans après la démocratisation des outils comme ChatGPT, les écoles cherchent encore la meilleure manière de les intégrer au quotidien des élèves.
Le débat a considérablement évolué. Les premières réactions consistaient souvent à interdire ou à limiter l’utilisation de l’IA afin de prévenir la tricherie. Aujourd’hui, de nombreux spécialistes considèrent qu’il est devenu irréaliste d’ignorer ces outils tant ils se sont intégrés au quotidien des jeunes. Plusieurs établissements expérimentent désormais leur utilisation dans un cadre pédagogique, tandis que certaines hautes écoles élaborent des recommandations destinées aux enseignants.
Les partisans de cette approche mettent en avant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle. Les chatbots peuvent aider les élèves à réviser, à s’exercer dans l’apprentissage des langues ou à recevoir un retour personnalisé sur leur travail. Des projets pilotes explorent également leur utilisation pour accompagner les enseignants dans certaines tâches de correction ou de suivi des élèves.
Les interrogations restent toutefois nombreuses. Au-delà de la question de la tricherie, les écoles s’interrogent sur les compétences que les élèves devront maîtriser dans un monde où l’intelligence artificielle sera omniprésente. La question n’est plus de savoir s’il faut utiliser l’IA, mais comment apprendre à vivre avec elle.
La Suisse reste un pays de sportifs. Selon la dernière étude «Sport Suisse», près de cinq personnes sur six pratiquent une activité physique au moins occasionnellement. La randonnée, le cyclisme, la natation, le ski et la course à pied figurent parmi les disciplines les plus populaires. Les activités de plein air continuent ainsi de largement dominer les habitudes sportives de la population.
L’étude met toutefois en évidence certaines évolutions. Des disciplines comme le fitness ou le paddle poursuivent leur progression et attirent un public toujours plus nombreux. Les spécialistes observent une diversification progressive des pratiques, reflet d’une offre sportive de plus en plus variée.
Tous les Suisses ne sont cependant pas égaux face au sport. Le niveau de revenu et de formation continue d’influencer fortement la pratique régulière d’une activité physique. Les personnes disposant de davantage de ressources financières pratiquent généralement plus souvent une activité sportive et ont accès à une plus grande variété de disciplines. Une réalité qui rappelle que le sport reste aussi lié à des facteurs sociaux et économiques.
Le constat général demeure néanmoins positif. La pratique sportive reste élevée en comparaison internationale et touche aujourd’hui une part importante de la population. Dans un pays confronté au vieillissement démographique, cette évolution est suivie de près par les autorités sanitaires, qui y voient un important facteur de prévention pour la santé publique.
Alors que le Parlement vient d’adopter un vaste programme d’économies pour assainir les finances fédérales, la Confédération pourrait bénéficier d’un coup de pouce inattendu. Selon la NZZ, Berne a relevé de 1,8 à 2 milliards de francs ses prévisions de recettes issues de l’imposition des bénéfices des entreprises. Un montant qui correspond pratiquement aux économies récemment décidées par les élus.
Une partie de cette hausse s’explique par des recettes exceptionnelles en provenance du canton de Genève. Mais les autorités observent aussi une forte progression des rentrées fiscales dans plusieurs cantons abritant de grandes multinationales, notamment dans les secteurs de la pharmacie et du négoce de matières premières.
Cette amélioration de la situation budgétaire ne dissipe toutefois pas toutes les inquiétudes. Une part croissante des recettes fédérales dépend d’un nombre limité de grandes entreprises. À court terme, ces milliards supplémentaires offrent néanmoins davantage de marge de manœuvre à Berne au moment où les besoins financiers de l’armée et des assurances sociales continuent de croître.
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