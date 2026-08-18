Aujourd’hui en Suisse

La pluie a fait son retour sur une grande partie de la Suisse après plusieurs semaines de chaleur et de sécheresse. Les températures ont nettement baissé ces derniers jours et plusieurs régions ont enfin reçu des précipitations substantielles. Une évolution accueillie avec soulagement dans un pays qui a vécu l’un des étés les plus secs et les plus chauds de son histoire récente.

Ce changement de temps ne signifie toutefois pas que la crise est terminée. Malgré les précipitations récentes, les réserves d’eau restent sous pression dans de nombreuses régions du pays. Les hydrologues rappellent que les nappes phréatiques et certains cours d’eau mettent beaucoup plus de temps à se reconstituer que les sols de surface. Plusieurs semaines de pluie régulière seraient nécessaires pour compenser le déficit accumulé au fil d’un été exceptionnellement sec.

Les conséquences de cette sécheresse continuent par ailleurs de se faire sentir dans le secteur agricole. Certaines exploitations ont dû intensifier l’irrigation de leurs cultures ou acheter du fourrage supplémentaire pour nourrir le bétail. Des organisations agricoles mettent en garde contre une hausse des coûts de production susceptible de se répercuter sur les prix de certains produits alimentaires dans les mois à venir.

Au-delà de l’urgence estivale, le débat porte désormais sur le coût de l’eau. Face à la multiplication des sécheresses, plusieurs experts estiment que la Suisse devra investir davantage pour garantir son approvisionnement. Certaines communes se préparent déjà à cette nouvelle réalité. À Nyon, par exemple, la facture d’eau des ménages devrait plus que doubler en l’espace de dix ans pour financer les infrastructures nécessaires.