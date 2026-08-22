La semaine en Suisse

Le président de la Confédération Guy Parmelin lors d’une allocution à l’occasion de la Fête nationale du 1er août.

Même si les journées de forte chaleur appartiennent désormais au passé, la sécheresse reste un sujet de préoccupation en Suisse . Cette semaine, le monde politique est passé à l’action. Et le président de la Confédération dit être sous le choc.

Quatre des six groupes parlementaires aux Chambres fédérales s’accordent à dire que les questions de l’eau, de l’agriculture et de l’adaptation au changement climatique doivent figurer à l’ordre du jour de la prochaine session. Lors d’un débat urgent, ils entendent demander des comptes au Conseil fédéral et obtenir des mesures concrètes contre la sécheresse persistante ainsi que les vagues de chaleur.

La semaine dernière, le Conseil fédéral avait estimé qu’il n’était pas nécessaire de déclarer une situation extraordinaire en raison de la sécheresse. Selon lui, la situation peut être «gérée dans le cadre des structures ordinaires».

Le président de la Confédération et ministre de l’Économie Guy Parmelin s’attend désormais à voir émerger «d’autres projets d’irrigation et de stockage de l’eau», semblables à ceux mis en œuvre depuis plusieurs années dans le canton de Vaud pour la région viticole de Lavaux, a-t-il déclaré à la SRF.