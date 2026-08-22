La semaine en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
Même si les pluies se font désormais plus fréquentes, la sécheresse continue de frapper la Suisse. Cette semaine, le sujet s’est imposé sur la scène politique: des parlementaires réclament un débat urgent lors de la prochaine session d’automne. Le président de la Confédération s’est, lui aussi, dit choqué par ces phénomènes météorologiques extrêmes.
Par ailleurs, un décès survenu au Tessin soulève de nombreuses interrogations. Une femme qui avait rendu publique une conversation téléphonique du président du gouvernement cantonal, dans laquelle celui-ci appelait à la violence, a été retrouvée sans vie dans le lac de Lugano.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Même si les journées de forte chaleur appartiennent désormais au passé, la sécheresse reste un sujet de préoccupation en Suisse. Cette semaine, le monde politique est passé à l’action. Et le président de la Confédération dit être sous le choc.
Quatre des six groupes parlementaires aux Chambres fédérales s’accordent à dire que les questions de l’eau, de l’agriculture et de l’adaptation au changement climatique doivent figurer à l’ordre du jour de la prochaine session. Lors d’un débat urgent, ils entendent demander des comptes au Conseil fédéral et obtenir des mesures concrètes contre la sécheresse persistante ainsi que les vagues de chaleur.
La semaine dernière, le Conseil fédéral avait estimé qu’il n’était pas nécessaire de déclarer une situation extraordinaire en raison de la sécheresse. Selon lui, la situation peut être «gérée dans le cadre des structures ordinaires».
Le président de la Confédération et ministre de l’Économie Guy Parmelin s’attend désormais à voir émerger «d’autres projets d’irrigation et de stockage de l’eau», semblables à ceux mis en œuvre depuis plusieurs années dans le canton de Vaud pour la région viticole de Lavaux, a-t-il déclaré à la SRF.
Une amélioration des finances fédérales a alimenté cette semaine le débat sur des dépenses supplémentaires en faveur de l’armée. Alors qu’un déficit budgétaire de plus de 700 millions de francs était prévu, la Confédération table désormais sur un excédent d’environ 800 millions de francs pour 2026, principalement grâce à des recettes plus élevées qu’attendu provenant de l’impôt sur les bénéfices des entreprises.
Pour cette raison, le Conseil fédéral demande au Parlement 970 millions de francs pour des dépenses d’armement supplémentaires. Ces fonds doivent notamment permettre de préfinancer des acquisitions destinées à la défense aérienne terrestre, aux systèmes radar et à la lutte contre les mini-drones.
L’objectif est de sécuriser suffisamment tôt les achats de ce matériel compte tenu des longs délais de livraison. En outre, 100 millions de francs sont prévus pour renforcer la protection de plus de 60 sites de l’armée.
La SRF voit dans cette démarche un coup de maître de politique financière du ministre de la Défense Martin Pfister. Les partis de gauche critiquent en revanche le fait que cet argent ne soit pas investi dans la protection du climat, l’éducation, la coopération au développement ou la réduction de la dette. À droite, les responsables de la politique de sécurité saluent en revanche ces moyens supplémentaires alloués à l’armée. À long terme, le financement du réarmement prévu reste toutefois en suspens.
Les restitutions de biens culturels renvoient souvent à l’Afrique. Cette fois, le canton de Bâle-Ville a restitué au canton de Schaffhouse une statuette de femme vieille de 15’000 ans. Une pièce considérée comme essentielle à la compréhension de l’histoire du canton de Suisse orientale.
L’histoire commence en 1954. Un chercheur amateur découvre une petite statuette dans les déblais d’anciennes fouilles archéologiques réalisées dans un quartier de la ville de Schaffhouse. Les archéologues y avaient mené d’importantes campagnes de fouilles dès 1891, sans toutefois repérer la figurine. En 1975, l’homme en a fait don au Musée des cultures de Bâle.
Après que le canton de Schaffhouse eut demandé sa restitution en 2025, le gouvernement bâlois a accepté ce printemps un transfert volontaire et définitif. Schaffhouse avait fait valoir que cette figurine, taillée dans un matériau fossile noir, était d’une grande importance pour la compréhension de l’histoire du canton de Schaffhouse.
La figurine datant de la fin du Paléolithique est désormais de retour dans son canton d’origine. Mercredi, le président du gouvernement bâlois, Conradin Cramer, a remis la petite statuette à la présidente du gouvernement schaffhousois, Cornelia Stamm Hurter.
La mort mystérieuse d’une femme retrouvée dans le lac de Lugano suscite de nombreuses interrogations, bien au-delà du Tessin. La victime serait la femme qui avait rendu public l’enregistrement ayant conduit le président du gouvernement tessinois, Claudio Zali, à annoncer sa démission.
Les causes du décès de cette femme de 52 ans n’ont pas encore été établies. Cette militante de la cause animale aurait affirmé avoir été agressée une dizaine de jours avant sa mort. Selon les milieux de l’enquête, aucun lien avec l’affaire Zali n’a toutefois été établi à ce stade.
L’enregistrement avait placé Claudio Zali sous forte pression politique. Au cours de cette conversation téléphonique, il aurait conseillé à une connaissance de frapper une personne qu’il considérait comme une harceleuse présumée, tout en évoquant une agression qu’il aurait lui-même commise. Claudio Zali conteste ces accusations et critique la diffusion illégale de l’enregistrement.
Par ailleurs, le politicien de la Lega fait l’objet d’enquêtes pour soupçons d’abus d’autorité et de tentative de contrainte. Après que tous les partis ont réclamé son départ, Claudio Zali a annoncé sa démission pour la fin septembre. La présomption d’innocence s’applique.
La semaine à venir
Dimanche, Genève accueillera la Traversée de la rade à la nage, la traditionnelle épreuve de nage en eau libre dans le lac Léman. Des centaines de participants parcourront une distance d’environ 1,8 kilomètre à travers la rade de Genève.
Lundi, le procès de cinq personnes poursuivies pour homicides par négligence s’ouvrira à Pontresina à la suite de l’éboulement du Piz Cengalo, près de Bondo, dans le canton des Grisons. Le 23 août 2017, huit randonneurs y avaient perdu la vie. La question centrale sera de déterminer si les sentiers de la vallée auraient dû être fermés avant la catastrophe. Le procès devrait durer jusqu’à mercredi.
Jeudi, Berne accueillera le premier symposium intitulé «Pour une Suisse véritablement plurilingue». L’occasion également de célébrer les 30 ans du Forum du bilinguisme.
Après la superbe éclipse solaire observée récemment en Suisse, une éclipse partielle de Lune sera visible dans le pays vendredi matin. Le phénomène débutera à 4h33.
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