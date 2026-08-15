Photo de la semaine

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Des étoiles filantes étaient visibles dans la nuit de mercredi à jeudi lors de la pluie annuelle de météores des Perséides, à Vättis, dans le canton de Saint-Gall.
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