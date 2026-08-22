Photo de la semaine

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À Jenins, dans le canton des Grisons, les vendanges ont commencé avec près d’un mois d’avance pour les raisins de chardonnay, en raison des fortes chaleurs et de la sécheresse qui ont marqué l’été.
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