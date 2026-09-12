Photo de la semaine

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Transformée en lieu de recueillement et de célébration, la statue de Freddie Mercury à Montreux s’est couverte de fleurs, de bougies et de messages laissés par des fans venus saluer dimanche dernier le 80e anniversaire de la naissance de la légende de Queen.

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