Photo de la semaine

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Cette photographie aérienne montre le mot «HELP» tracé en grandes lettres par des habitants sur le lit asséché et recouvert d’herbe du lac des Brenets, à la frontière entre la France et la Suisse, jeudi.
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