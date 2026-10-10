Photo de la semaine
En raison du niveau historiquement bas du lac de Zurich cet été, la jetée du port de Meilen risquait de devenir instable et de s’affaisser. Elle a donc dû être légèrement déplacée à l’aide d’une grue.
Les plus lus
Archive - Cinquième Suisse
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.